Peaky Blinders 6: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 14 luglio 2020) Peaky Blinders 6: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce BBC ha dato il via alla produzione della sesta stagione di una delle serie tv più amate degli ultimi tempi: stiamo parlando di Peaky Blinders. Per i fan c’è sia una buona che una cattiva notizia: la prima riguarda la possibilità di una settima stagione in quanto gli sceneggiatori hanno già materiale a sufficienza e, fortunatamente, la serie gode di ottima popolarità e successo; la cattiva notizia riguarda invece la data di uscita della prossima stagione: a causa dell’emergenza coronavirus, infatti, le riprese hanno subito un forte slittamento e il debutto del nuovo capitolo ... Leggi su termometropolitico

