Paura per il bomber dell’Atalanta Muriel: scivola in piscina e batte la testa, ricoverato (Di martedì 14 luglio 2020) Attimi di Paura per Luis Muriel. L’attaccante colombiano, recordman di gol segnati in un solo campionato per un subentrante dalla panchina (10 al momento), mentre era a pranzo insieme ai suoi compagni dell’Atalanta è scivolato e caduto sul bordo di una piscina riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa che lo ha costretto all’immediato ricovero in una clinica di Bergamo. Secondo quanto riporta Sky Sport il problema di Muriel non sarebbe grave, ma certamente l’attaccante non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida di questa sera al Brescia. Muriel sarebbe occorso nell’incidente mentre si trovava a pranzo insieme ai suoi compagni di squadra. Nulla di grave ma tanto spavento per il calciatore. Il 21 giugno 2019, dopo ... Leggi su secoloditalia

