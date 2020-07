Paura al largo di Terracina, imbarcazione da diporto rischia di affondare: salvati marito e moglie (Di martedì 14 luglio 2020) Paura per una coppia rimasta intrappolata sulla propria imbarcazione da diporto a largo di Terracina. L’imbarcazione, di rientro da una gita a Ponza, aveva iniziato ad imbarcare acqua e rischiava di affondare. marito e moglie hanno immediatamente allertato la Guardia Costiera che si è diretta sul posto con due motovedette dell’Ufficio di Terracina. Nel frattempo però, un’altra imbarcazione di passaggio aveva notato la coppia in difficoltà e l’aveva scortata fino a farla rientrare in porto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Paura al largo di Terracina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Paura largo Paura al largo di Terracina, imbarcazione da diporto rischia di affondare: salvati marito e moglie Il Corriere della Città Gli Invisibili fanno paura a Ragusa Ibla

La paura ha un odore acido che riempie le narici ... corso XXV Aprile, piazza Pola, piazza Duomo, largo Camerina, piazza Chiaramonte, chiesa di Sant’Antonino. Durante il Donnafugata Street sono ...

La paura si è impossessata di Ragusa Ibla: occhi sbarrati e buio

