Patologie oncologiche alla vescica, il corso speciale da Artemisia Onlus (Di martedì 14 luglio 2020) I giorni 14 e 16 luglio 2020, dalle ore 17:00, si terrà la prima edizione del corso DI FAD sincrona Artemisia Onlus dal titolo: 'Patologie oncologiche della vescica: innovazione e tecnologia in ... Leggi su leggo

AssoCare : I giorni 14 e 16 luglio 2020, dalle ore 17, si terrà la prima edizione del CORSO DI FAD sincrona Artemisia Onlus da… - Gazzettadiroma : “Patologie oncologiche della vescica: innovazione e tecnologia in prevenzione, diagnosi e cura” - Scisciano : Sanità, Mariastella Giorlandino (Artemisia Lab): “Corso di Fad sincrona ECM Artemisa patologie oncologiche della ve… - Amicodentista : La ricerca è andata a studiare gli effetti del #fumo sulla funzionalità dell’endotelio (lo strato di cellule che ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Patologie oncologiche

Leggo.it

Quinto in graduatoria per diffusione, addirittura secondo tra quelli dell'apparato urinario. Il tumore alla vescica è un patologia di cui si dovrebbe sapere di più. Con questa intenzione i prossimi 14 ...Dalla collaborazione fra accademia e industria arrivano importanti risultati per potenziare l’immuno-oncologia, migliorare la risposta con la terapia cellulare in pazienti privi di opzioni e ridurre l ...