Partono i bonus FCA per l'acquisto di nuove vetture del gruppo (Di martedì 14 luglio 2020) Il gruppo FCA Per tutto il mese di luglio avvia un importante programma di incentivi per chi acquista una nuova vettura Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia. In sintesi, è possibile beneficiare di un bonus fino a 10.000 euro, anche senza rottamazione del proprio veicolo usato. I vantaggi aumentano con l'anticipo zero e prima rata a gennaio 2021 grazie al finanziamento proposto da FCA Bank. Dunque un programma concreto con cui il gruppo va incontro alle esigenze degli italiani con offerte imperdibili. Accompagnata da una campagna di comunicazione multibrand, l'iniziativa di FCA consente di ottenere subito fino a 7.000 euro euro di bonus per mettersi al volante di una vettura Fiat, anche senza usato da rottamare, con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Inoltre, con la stessa formula, è ...

L’iniziativa permette di ottenere subito fino a 7.000 euro di bonus per mettersi al volante di una vettura Fiat, anche senza usato da rottamare, con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Inoltre, ...

