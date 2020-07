Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi (Di martedì 14 luglio 2020) «È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid»: ascolti il professor Alberto Zangrillo dal suo studio al san Raffaele di Milano e ti chiedi che cosa È questa emergenza. E spiega in questa intervista a Il Tempo: «Oggi la mia più grande preoccupazione in campo sanitario È riprendere a curare quei malati che, per colpa di Sars Co V2, trascuriamo da almeno 5 mesi». Un momento, professore. E che vuol dire quando leggiamo i dati sui decessi? Come spiega che ogni giorno vengano comunicati dati relativi a pazienti deceduti per Covid? «È un modo di comunicare scorretto che non rispecchia la realtà. Ora Le rispondo dal mio studio, di fronte a me ... Leggi su iltempo

GraalTruth : RT @LIngegnere4: @fedelambert1 @azangrillo Come puoi vedere dai dati ISTAT, l'eccesso di mortalità si concentra a marzo per poi man mano sc… - mesoada : @Marco_dreams Zangrillo non lo accomunare agli scappati di casa,per favore. Lui fa un discorso diverso, è un aneste… - luca_biasi : @Marco_dreams Barillari è incompetente, Zangrillo parla di quel che vede e vediamo tutti: da oltre 4000 in terapia… - masetti_andrea : RT @LIngegnere4: @fedelambert1 @azangrillo Come puoi vedere dai dati ISTAT, l'eccesso di mortalità si concentra a marzo per poi man mano sc… - GioCap75 : RT @LIngegnere4: @fedelambert1 @azangrillo Come puoi vedere dai dati ISTAT, l'eccesso di mortalità si concentra a marzo per poi man mano sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Zangrillo CORONAVIRUS: VIA le MASCHERINE! Parla in VIDEO ZANGRILLO del SAN RAFFAELE di MILANO. Ecco le Sue Parole iLMeteo.it Focolaio Tnt Bologna, un driver: "Dovremmo sanificare più spesso anche i furgoni"

Focolaio Logistica a Bologna, parla un driver di Tnt: "Dovremmo sanificare più spesso i furgoni" Per l'azienda sono 28, per il sindacato Si Cobas, in prima linea da tempo anche nella vicenda della vic ...

Piergiorgio Odifreddi/ “La Scienza ha subìto un grave colpo alla propria credibilità”, ecco perché…

Intanto il saggista ha scritto un lungo editoriale pubblicato su La Stampa in cui ha parlato della pandemia da Coronavirus ... prese’” e si è conclusa con il dottor Alberto Zangrillo che “il 31 maggio ...

Focolaio Logistica a Bologna, parla un driver di Tnt: "Dovremmo sanificare più spesso i furgoni" Per l'azienda sono 28, per il sindacato Si Cobas, in prima linea da tempo anche nella vicenda della vic ...Intanto il saggista ha scritto un lungo editoriale pubblicato su La Stampa in cui ha parlato della pandemia da Coronavirus ... prese’” e si è conclusa con il dottor Alberto Zangrillo che “il 31 maggio ...