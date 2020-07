Para Ice Hockey, primo raduno per la squadra tricolore: gli azzurri al lavoro dal 17 al 19 luglio al PalaTazzoli (Di martedì 14 luglio 2020) Il Para Ice Hockey azzurro riparte da Torino. Il primo raduno della squadra tricolore guidata da Massimo Da Rin andrà in scena da venerdì 17 a domenica 19 luglio al PalaTazzoli, dove comincerà la preParazione in vista dei futuri impegni internazionali. Un weekend fortemente voluto dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e dagli organi territoriali. L’obiettivo prefissato è quello di arrivare al massimo della forma per il Mondiale in programma a maggio del 2021 a Ostrava, appuntamento fondamentale anche per l’avvicinamento alla Paralimpiade di Pechino 2022. “Il palaghiaccio ... Leggi su sportfair

PinoAntonucci : Para Ice Hockey, a Torino il primo raduno degli azzurri - ItalyHockeyFeed : Para Ice Hockey, a Torino il primo raduno degli azzurri - hockeytime_net : Para Ice Hockey, a Torino il primo raduno degli azzurri - hockeywords_com : Para Ice Hockey, a Torino il primo raduno degli azzurri - -

Ultime Notizie dalla rete : Para Ice Para Ice Hockey, a Torino il primo raduno degli azzurri hockeytime.net In coda al gruppo

Dopo un ampio processo di selezione, il Comitato Paralimpico Internazionale ha nominato una nuova commissione di ricorso indipendente per la classificazione (BAC). Il panel di 14 membri riferisce al p ...

Dopo un ampio processo di selezione, il Comitato Paralimpico Internazionale ha nominato una nuova commissione di ricorso indipendente per la classificazione (BAC). Il panel di 14 membri riferisce al p ...