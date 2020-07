Panchina Spal, addio con Di Biagio: si pensa a Iachini della Fiorentina (Di martedì 14 luglio 2020) Panchina Spal – La Spal è destinata alla retrocessione, per la matematica sembra ormai solo questione di tempo. E’ stata una brutta stagione per un club che aveva abituato a miracoli, adesso la dirigenza è al lavoro per programmare al meglio il futuro e la prossima stagione. Si è deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Gigi Di Biagio, l’ex allenatore dell’Under 21 non ha convinto e l’intenzione è quella di interrompere il rapporto. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il sogno è quello di affidare la Panchina a Beppe Iachini, l’attuale tecnico della Fiorentina difficilmente continuerà ad allenare i viola anche nella prossima stagione e quello ... Leggi su calcioweb.eu

