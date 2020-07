Palinsesti Mediaset prossimo autunno, cosa vedremo di nuovo? Niente (Di martedì 14 luglio 2020) Rassicuranti come un epsipdio di Don Matteo, identici all’anno precedente come i lampadari di Ballando con le stelle, innovativi come una puntata di Sottovoce di Gigi Marzullo. Stiamo parlando dei Palinsesti Mediaset del prossimo autunno che puntano a “quota zero”, nel senso che non ci sarà una sola novità su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 nei primi due mesi di programmazione. L’azienda di Cologno Monzese, per ragioni di sicurezza, ha deciso di rinviare la presentazione alla stampa a settembre. In maniera intelligente, verrebbe da dire, perché nei listini resi noti da Publitalia, concessionaria pubblicitaria Mediaset, è pioggia di conferme. Insomma la crisi si fa sentire, i compensi vanno ridotti, i costi dei prodotti limati, la pubblicità ... Leggi su ilfattoquotidiano

michvael : @alchibas Per me i palinsesti, la mediaset, non li ha mai saputi fare EK fa numeri alti dalla prima puntata, avrebb… - LaMammaN1 : - MFragasso : RT @cheTVfa: Doppio appuntamento settimanale per il #GFVIP, tornano la #ChampionsLeague, #TuSìQueVales e #ChiVuolEssereMilionario, esordio… - _mattweet : Ho letto i palinsesti Mediaset... ma ancora non lo hanno capito che il doppio appuntamento de GF Vip è deleterio al… - lattuga99 : Dai palinsesti Mediaset per Settembre e Ottobre usciti ieri, pare che al Sabato Beautiful sarà fino alle 14.40. Speriamo! #twittamibeautiful -