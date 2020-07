Palamara chiama 133 testimoni: ex ministri, toghe in politica e procuratori per processare la magistratura (Di martedì 14 luglio 2020) Da imputato ad accusatore. L’obiettivo del magistrato (attualmente sospeso) Luca Palamara è quello di ribaltare il procedimento disciplinare in corso al Csm in un processo a tutto il sistema della magistratura italiana. L’accusa per l’ex pm di Roma è quella di aver tentato di influenzare la scelta del procuratore di Roma e di diverse procure nel resto d’Italia, provando a manovrare le decisioni dello stesso Csm. Al centro dell’inchiesta la riunione all’hotel romano Champagne a cui parteciparono anche i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti nonché 5 membri del Consiglio superiore della magistratura. Il procedimento disciplinare Per ribaltare il procedimento disciplinare, che comincerà martedì 21 luglio, Luca Palamara ha ... Leggi su open.online

Trikket34 : RT @RFvsBanksters: Palamara chiama 133 testimoni, ci sono tutti... popcorn? .@g_occhionero - Vito_Troiano : Palamara si difende e chiama i ministri, una lista di 133 testimoni - daniela55302669 : RT @RFvsBanksters: Palamara chiama 133 testimoni, ci sono tutti... popcorn? .@g_occhionero - RobertoLuche : Palamara chiama 133 testi per «processare» le correnti - RobertoLuche : Palamara chiama 133 testi per «processare» le correnti -