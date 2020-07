Pagelle Atalanta-Brescia 6-2, voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Le Pagelle con i voti ai protagonisti e il tabellino di Atalanta-Brescia 6-2, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Gli orobici fanno un sol boccone delle Rondinelle e vincono con un punteggio molto netto il derby lombardo che apre questo turno. voti alti per chi va in gol come Pasalic (tripletta), De Roon, Malinovskyi e Zapata, male invece Caldara. Di seguito i voti ai protagonisti della sfida del Gewiss Stadium. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6.5 (35’ st Rossi 6); Sutalo 6.5, Caldara 5.5, Djimsiti 7 (29’ st Czyborra 6); Castagne 7 (29’ st Bellanova 6), de Roon 7.5, Tameze 6, Gosens 7.5; Pasalic 8.5, Malinovskyi 8 (29’ st ... Leggi su sportface

