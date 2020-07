Otto persone vicine alla ’ndrangheta sono state arrestate in Lombardia nell’ambito di un’indagine per frode fiscale riguardante anche i fondi per l’emergenza coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato in Lombardia Otto persone vicine alla ‘ndrangheta, nell’ambito di un’inchiesta per frode fiscale riguardante anche i fondi per l’emergenza coronavirus. Le persone arrestate nel corso dell’indagine, condotta della direzione distrettuale antimafia di Milano, sono accusate Leggi su ilpost

Agenpress : Milano. 'Ndrangheta, 8 arresti, cosca puntava ai fondi Covid. Riciclaggio verso banche Cina - fil_otto : @skoda130sl Anche se devo dire che i nomi di persone straniere con dentro a cazzo un nome italiano non sono male eh - gagascigarette : questo account l’avevo creato a 14 anni per parlare di gaga e il glee cast, due dei miei più grandi interessi di tu… - LmMaggio : RT @harpercollinsIT: «Otto storie di persone decise a salvare il mondo. Un passo alla volta un giorno dopo l'altro. Per fare la differenza»… - Marty0811 : Vi prego raga le otto persone che l seguono questo profilo rendetevi conto di che persona è.... Se volete vi scrivo… -