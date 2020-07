Otto milioni di montoni selezionati per il sacrificio (Di martedì 14 luglio 2020) È in avvicinamento la Festa del sacrificio, un appuntamento religioso molto importante per i musulmani Leggi su media.tio.ch

Otto milioni di montoni selezionati per il sacrificio

RABAT - Oltre 8 milioni di montoni sono stati scelti e marchiati, in tutto il Marocco, per il rito del Sacrificio che ci celebra dalla sera di giovedì 30 luglio fino a sabato 1 agosto. Un orecchino ...

