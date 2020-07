Ospedale San Giovanni, da Regione Lazio oltre 600mila euro per chirurgia oftalmica (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – La Regione Lazio ha approvato in Giunta una delibera che prevede un finanziamento di 610 mila euro all’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma destinati al rinnovo delle tecnologie per l’attivita’ chirurgica oftalmica e della ‘Banca degli Occhi’. Il finanziamento permettera’ l’acquisto delle nuove tecnologie per la camera operatoria e nello specifico di un microscopio operatorio, una lampada scialitica monofaro e oftalmoscopi bioculari indiretti, mentre per la Banca degli Occhi l’acquisto di un Microcheratomo per la preparazione dei tessuti corneali e un OCT del segmento anteriore. Ulteriori fondi saranno destinati agli arredi. “Grazie a questo finanziamento potenziamo e miglioriamo la chirurgia ... Leggi su romadailynews

IdeawebTV : Alba, il 19 luglio chiude il San Lazzaro: apre l’Ospedale di Verduno – TUTTE LE INFO - Marco_Ravani : @marioadinolfi Certo peccato sia stato condannato in via definitiva a 7 anni e 6 mesi per l'affaire ospedale san Ra… - bartwit70 : @PoliticallyUn11 Dal sito del SanRaffaele: 'Il professor Alberto Zangrillo è primario dell’Unità Operativa di Anest… - liuk71rm : Egregio Prof @azangrillo,primario dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare e Ref. D… - M_Frassi : @il_burocrate E lavora al san Raffaele quindi un ospedale grande e in Lombardia.... -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale San Ospedale San Carlo, Cgil e Cisl: lavoratori non possono pagare per le responsabilità del managment Basilicata24 Coronavirus, la trasmissione da madre a figlio in gravidanza sembra possibile

l’Ospedale San Gerardo di Monza e il Policlinico San Matteo di Pavia, ospedali in prima linea nella lotta al Covid. Due dei bambini nati sono risultati positivi, e almeno in un caso ci sono forti ...

All’ospedale di Cairo riapre l’ambulatorio di prima accoglienza: ma solo dalle 8 alle 20

Il sindaco Lambertini: lo consideriamo un primo passo nel processo che porterà ad avere un Punto di primo intervento 24 ore al giorno Da domani all’Ospedale di Cairo attivo l’ambulatorio di prima acco ...

l’Ospedale San Gerardo di Monza e il Policlinico San Matteo di Pavia, ospedali in prima linea nella lotta al Covid. Due dei bambini nati sono risultati positivi, e almeno in un caso ci sono forti ...Il sindaco Lambertini: lo consideriamo un primo passo nel processo che porterà ad avere un Punto di primo intervento 24 ore al giorno Da domani all’Ospedale di Cairo attivo l’ambulatorio di prima acco ...