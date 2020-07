Osimhen, nuovo blitz del Napoli: ribadito il forte interesse (Di martedì 14 luglio 2020) nuovo blitz del Napoli per Osimhen, giocatore del Lille che rientra nei piani del futuro del club partenopeo. Le ultime Il Napoli non vuole perdere Osimhen ed è per questo che nel pomeriggio di ieri, Cristiano Giuntoli ha avuto un nuovo appuntamento con il giocatore e i suoi interlocutori per ribadire il forte interesse. Come spiega Gianluca Di Marzio, l’incontro si è tenuto in campo neutro ed è servito al ds partenopeo per ribadire il forte interesse del club per il giocatore. Lille e Napoli hanno ormai un impegno basato sulla parola, che va solo formalizzato: si parte da 60 milioni, bonus compresi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

