Oro rubato e trasformato in lingotti. 15 arresti nel Milanese

Oro rubato e rivenduto ai banchi dei pegni o trasformato in lingotti per operazioni finanziarie: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) nell'operazione "Argentina Golden Street" che ha portato a 15 arresti. Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano, Forlì e Savona, sono state eseguite le misure (10 in carcere e 5 ai domiciliari), emesse dal gip di Monza su richiesta del pm Michele Trianni; in corso anche sequestri di conti bancari e beni per un valore complessivo di 315mila euro. I destinatari, 9 stranieri (7 albanesi e 2 egiziani) e 6 italiani, sono ritenuti tutti responsabili, a vario titolo, di furti in abitazioni, ricettazione e riciclaggio di monili preziosi e orologi.

Oro rubato e rivenduto ai banchi dei pegni o trasformato in lingotti per operazioni finanziarie: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) nell'operazione "Argentina Golden ...

I ladri, i "riciclatori" e il broker finanziario per i furti in casa: presa la "banda dei lingotti d'oro"

Il lavoro dei carabinieri, guidati dal maggiore Saverio Sica, è iniziato a maggio 2018 e ha permesso di arrivare a Paderno Dugnano, dove c'erano due basi operative con a capo due cittadini albanesi ...

Il lavoro dei carabinieri, guidati dal maggiore Saverio Sica, è iniziato a maggio 2018 e ha permesso di arrivare a Paderno Dugnano, dove c'erano due basi operative con a capo due cittadini albanesi