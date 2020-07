Omotransfobia, la commissione Giustizia adotta il testo base Zan: Lega e FdI votano contro (Di martedì 14 luglio 2020) La commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo unificato del relatore Alessandro Zan sull’omofobia come testo base. Via libera della maggioranza, hanno votato contro Lega e Fdi, mentre Fi non ha partecipato al voto. “È un altro passo in avanti verso la legge”, ha spiegato la presidente della commissione Giustizia di Montecitorio Francesca Businarolo. La legge dovrebbe arrivare nell’Aula della Camera il 27 luglio. “L’adozione del testo base in commissione Giustizia alla Camera per la legge contro l’Omotransfobia è il risultato di un lungo e prezioso ... Leggi su tpi

Con i voti della maggioranza, il no di Lega e FdI e la non partecipazione al voto di Forza Italia, il controverso progetto di legge Zan diventa la base per il confronto parlamentare La Commissione Giu ...

Passi in avanti a Montecitorio sulla legge sull’omofobia. La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo unificato del relatore Alessandro Zan come testo base, su cui i gruppi presenterann ...

