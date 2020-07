Olio di rosa canina per fare il pieno di antiossidanti e grassi sani (Di martedì 14 luglio 2020) L’Olio di rosa canina, prodotto a partire dai cinorrodi della pianta (i suoi falsi frutti), è caratterizzato da benefici che vale la pena conoscere. Entrando nel dettaglio delle sue peculiarità, è importante ricordare la ricchezza in vitamina A e vitamina C, due tra gli antiossidanti più efficaci. I loro benefici sono numerosi e riguardano diversi aspetti, dalla prevenzione dei tumori fino al controllo dell’invecchiamento cutaneo. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è il caso di fare riferimento a uno studio condotto nel 2012 da alcuni esperti dell’Università di Lubiana (Slovenia), che hanno sottolineato, non certo per la prima volta, il ruolo di nutrienti come la vitamina A e la vitamina C nel processo di protezione della pelle ... Leggi su dilei

_Rosa_9 : #DayDreamer Olio su tela, La Falsità. - zaza_rosa : RT @UmbriaTourism: E' Presidio Slow Food la #FagiolinadelTrasimeno. Antica varietà di leguminosa di origine africana ha trovato sul lago un… - artlynow : Carlotta Mantovani si è iscritta su ArtlyNow. Visita la galleria dell'artista! Nella foto 'La rosa nera' Olio 25x25… - MakeupRevItalia : Se hai una pelle secca il nostro olio con semi di rosa mosqueta Gold Elixir ?? è quello perfetto per te! Idrata a fo… - zaza_rosa : RT @ItaliaViva: Io e @GiorgiaMeloni siamo provenienti da realtà e da esperienze politiche diverse, ma so anche che 75 anni fa qualcuno lott… -

Ultime Notizie dalla rete : Olio rosa Olio di rosa canina per fare il pieno di antiossidanti e grassi sani DiLei Benessere Zucchine sott’olio | Ecco la ricetta facile di Benedetta Rossi

Le zucchine sono ortaggi estivi che trovano molti impieghi in cucina. Protagoniste delle tavole italiane da giugno a settembre sono verdure che apportano innumerevoli benefici al nostro organismo. Le ...

CIRCUITO DELL’OLIO – Al Polymer buona la prima per Luca Filipponi e Stefano Proietti, avanti anche Griselli

Il tour de force non mette paura a Luca Filipponi 3.5 del Tc 2 valli che ieri al Polymer di Terni nella seconda tappa del Circuito dell’Olio ha giocato la terza partita in poco di 24 ore ed ha portat ...

Le zucchine sono ortaggi estivi che trovano molti impieghi in cucina. Protagoniste delle tavole italiane da giugno a settembre sono verdure che apportano innumerevoli benefici al nostro organismo. Le ...Il tour de force non mette paura a Luca Filipponi 3.5 del Tc 2 valli che ieri al Polymer di Terni nella seconda tappa del Circuito dell’Olio ha giocato la terza partita in poco di 24 ore ed ha portat ...