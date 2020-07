Oblak nel mirino del Chelsea: pronta la super offerta all’Atletico Madrid (Di martedì 14 luglio 2020) Il Chelsea ha messo nel mirino Oblak: i Blues sono pronti a sborsare una super cifra per il portiere dell’Atletico Madrid Il nome di Jan Oblak scalda il mercato. Come spiega As, il portiere dell’Atletico Madrid è finito nel mirino del Chelsea, che sarebbe pronto a lanciare un’offensiva per portarlo a Londra. I Blues sarebbero disposti a pagare una cifra folle, addirittura 100 milioni di euro, per portare il giocatore in Premier League. Lampard vorrebbe l’estremo difensore e sarebbe disponibile a separarsi da Kepa per portarlo nel club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Liga è ufficialmente ripartita. La 36esima giornata è incominciata con i seguenti match: Osasuna-Celta Vigo, Valladolid-Barcellona e Atletico Madrid-Betis. Il primo match ha visto confrontarsi Osa ...

Negli ultimi anni uno dei ruoli del calcio che si è maggiormente evoluto è quello di portiere. Oggi a un estremo difensore non si chiede soltanto di difendere i propri pali ma anche di guidare la dife ...

