Nuovo DPCM, ecco cosa cambia dal 14 luglio. Mascherine e distanziamento sociale, tutte le novità. (Di martedì 14 luglio 2020) La giornata di oggi, 14 luglio 2020, è segnata dall’arrivo del Nuovo DPCM del governo Conte che detterà le regole per la gestione dell’emergenza coronavirus in questa fase successiva. Diversi i cambiamenti interessanti da conoscere, come ad esempio quello che riguarda le Mascherine, l’obbligo di indossarle nei locali al chiuso e le regole relative al distanziamento sociale. Per quanto riguarda le disposizioni del Ministero della Salute, infatti, non sono stati previsti allentamenti delle precedenti misure anti coronavirus in questo mese. La comparsa di nuovi focolai in diverse parti del Paese, infatti, seppure in modo circoscritto destano preoccupazione e non consentono di rivedere le prescrizioni. Vediamo allora cosa ... Leggi su italiasera

