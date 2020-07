Nuovo DCPM in vigore fino al 31 luglio: dalle mascherine ai viaggi, ecco cosa cambia (Di martedì 14 luglio 2020) Dal 14 al 31 luglio nuove regole in Italia per arginare la diffusione del covid 19. Il ministro Speranza spiega che ci vuole ancora pazienza perchè la battaglia contro il coronavirus non è stata ancora vinta. Da oggi fino al 31 luglio quindi, ancora regole restrittive soprattutto per quello che riguarda l’utilizzo delle mascherine che sono a oggi, il solo strumento che abbiamo per provare a proteggerci dalla diffusione del virus. Vediamo nel dettaglio quello che si potrà o non si potrà fare da oggi fino al 31 luglio, in attesa poi di un Nuovo decreto del Governo che ponga nuove regole anti coronavirus. LE mascherine RESTANO OBBLIGATORIE NEI LUOGHI CHIUSI “Sono sacrifici minori, ma sono i più ... Leggi su ultimenotizieflash

GastoneVaccari4 : CORONAVIRUS: OBBLIGO di MASCHERINA e STOP DISCOTECHE, nuovo DPCM del Premier CONTE dal 14 Luglio. Ecco cosa CAMBIA… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #OBBLIGO di #MASCHERINA e #STOP #DISCOTECHE, nuovo #DCPM del #Premier #CONTE dal 14 #Luglio. Ecco cos… - G_Chinellato : @GiuseppeSottil6 Non credo proprio. Ho appena letto che sarebbe già pronto un nuovo DCPM del somaro!!! - palermomaniait : Niente discoteche e strette sulle spiagge, ecco cosa ci sarà nel nuovo Dcpm - - RP04Marzo2018 : #DittaturaSanitaria ??????nuovi dcpm perche un emerito..... Gioca al terrorismo con le fake news?? @WRicciardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DCPM CORONAVIRUS: OBBLIGO di MASCHERINA e STOP DISCOTECHE, nuovo DCPM del Premier CONTE dal 14 Luglio. Ecco cosa CAMBIA iLMeteo.it Tasse, la scadenza del 20 luglio (e l’allarme per l’ingorgo)

Tasse a settembre causa Covid. La pandemia globale ha scatenato un effetto a catena anche in campo fiscale con una sequela di rinvii, sospensioni e nuovi calendari che hanno generato «l’ingorgo di lug ...

Nuovo Dpcm: novità sui viaggi in treno e in aereo

Sì al trolley in cabina, ma la compagnia decide in certi casi. Possibile la distanza inferiore a un metro in treno con il giusto sistema di aerazione. Si allentano alcune delle restrizioni previste ne ...

Tasse a settembre causa Covid. La pandemia globale ha scatenato un effetto a catena anche in campo fiscale con una sequela di rinvii, sospensioni e nuovi calendari che hanno generato «l’ingorgo di lug ...Sì al trolley in cabina, ma la compagnia decide in certi casi. Possibile la distanza inferiore a un metro in treno con il giusto sistema di aerazione. Si allentano alcune delle restrizioni previste ne ...