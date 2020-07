Nuove regole coronavirus: dove e quando è obbligatorio l’uso della mascherina (Di martedì 14 luglio 2020) Nella giornata di oggi, martedì 14 luglio, entra in vigore il nuovo Dpcm. Il contenuto del nuovo Dpcm non presenta sostanziali cambiamenti per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo della mascherina. Nonostante le autorità sanitarie avessero ipotizzato degli allentamenti alle misure restrittive, ciò non è avvenuto. Ancora d’obbligo, dunque, la mascherina all’interno dei luoghi al chiuso e su tutti i mezzi pubblici. Anche nei negozi e nelle attività di ristorazione, in cui permane ancora l’obbligo ulteriore del controllo della temperatura corporea, il distanziamento sociale e l’utilizzo di disinfettanti per le mani. Poche, pochissime micro modifiche sono rivolte ai viaggi in treno e sugli aerei. In questi ultimi, ad esempio, non sussiste più alcun ... Leggi su caffeinamagazine

RealPiccinini : Se qualcuno avesse chiesto ad un gruppo di pazzi rinchiusi in manicomio da anni di studiare nuove regole sui falli… - Daniele_Manca : E-commerce: le nuove regole Ue per tutelare le piccole e medie imprese (e l’Europa è l’unica che ci pensa...) ?… - matteosalvinimi : Amici, da solo non conto nulla, ma INSIEME possiamo salvare il nostro Paese dal devastante progetto di invasione ch… - hurree16 : RT @ilriformista: Via libera al trolley in cabina aereo, mascherina solo al chiuso: le nuove regole del governo fino al 31 luglio https://… - Notiziedi_it : Aerei, le nuove regole: termoscanner a bordo, chiamate nominative per salire e scendere -