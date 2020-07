Nuova Zelanda: Il suprematista bianco del massacro di Christchurch si difenderà da solo (Di martedì 14 luglio 2020) Ci sono preoccupazioni sulla decisione controversa del suprematista bianco australiano che si è dichiarato colpevole di aver ucciso 51 fedeli in due moschee di Christchurch di difendersi personalmente nell’imminente processo. In molti, infatti, temono che Brenton Tarrant possa usare il processo come una piattaforma per diffondere i suoi ideali di suprematismo bianco e incitamento all’odio razziale, traumatizzando ulteriormente i sopravvissuti al massacro. il 14 luglio, un giudice della corte suprema di Christchurch ha confermato che Tarrant, in un video messaggio dalla prigione di Auckland, ha rinunciato ai suoi diritti di essere difeso da un legale. I suoi avvocati Jonathan Hudson e Shane Tait sono stati successivamente dimessi. Durante il processo, che è ... Leggi su giornalettismo

‘Non siamo noi quelli che curano i pazienti nelle terapie intensive. Non siamo noi quelli che guidano le ambulanze che portano i malati all’ospedale. E non siamo nemmeno noi quelli che portano porta a ...

Per chi volesse, quindi, cambiare lo sfondo della propria console, ecco i codici validi per tutte le zone del mondo: Nord, Centro e Sud America: 5NEC-F9N4-75M8 Europa / Australia /Nuova Zelanda / ...

