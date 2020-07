Nuoto, Pellegrini: “Tokyo? Cerco di essere ottimista per tenere alta la motivazione” (Di martedì 14 luglio 2020) Federica Pellegrini ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del futuro con vista su Tokyo 2020. Proprio sul rinvio dei Giochi Olimpici al 2021, la stella del Nuoto azzurro ha detto: “Cerco di essere ottimista: se penso che tra cinque mesi siamo punto a capo, la motivazione di andare all’allenamento e spaccarti viene meno. Anzi, manca. Perciò provo a essere ottimista, lo sono di base. Se ne sentono di tutti i colori in questi giorni, a cominciare dal Giappone che non vuole più le Olimpiadi l’anno prossimo. Speriamo non sia così“. Posticipare di un anno un appuntamento così importante non è stato facile perla Divina, che nega qualsiasi possibilità di rinviare ... Leggi su sportface

