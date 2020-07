No, questa fotografia non mostra un «nigeriano» che a Torino urina su un crocifisso (Di martedì 14 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE L’8 luglio su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo di spalle mentre sembra urinare su un crocifisso. Ad accompagnare l’immagine un testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto, in cui si legge: «nigeriano fotografato ieri a Torino! Non ho parole per chi ancora si ostina a difendere». questa notizia è falsa e non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Immagine pubblicata su Facebook l’8 luglio 2020 – Notizia ... Leggi su facta.news

ivanscalfarotto : Che grande emozione, questa fotografia. Viva l'Europa pacifica e solidale. Viva l'Europa democratica e unita. Viva… - chetempochefa : #EnnioMorricone ci manca. La sua ironia, la sua gentilezza, il suo talento sono stati un regalo per tutti. E natura… - RossellaSelmini : RT @_ittos_: Come viene vissuta dai detrattori del movimento catalano questa fotografia con una estelada assieme a COOPERATION JACKSON, tu… - scapin_emanuela : RT @Occe64: @mengonimarco Così mi fai commuovere, però! Già stavamo ripercorrendo con il pensiero ed il cuore tutta la Bellezza e la Meravi… - IVANA33704035 : RT @Occe64: @mengonimarco Così mi fai commuovere, però! Già stavamo ripercorrendo con il pensiero ed il cuore tutta la Bellezza e la Meravi… -

Ultime Notizie dalla rete : questa fotografia L'ascensione di Gattuso, la foto sembra un quadro La Repubblica Sestri: ‘Penisola di luce’, un successo; il calendario degli eventi

Una bella apertura per Penisola di Luce, il festival dedicato alla fotografia che si tiene a Sestri Levante da 14 anni: venerdì si è tenuta l’inaugurazione con la presentazione del programma e delle m ...

Le mostre d’arte da non perdere in Italia quest’estate: dalla scultura alle installazioni

Musei e gallerie hanno ripreso in buona parte la loro attività in molte città italiane. È quindi un buon momento per visitare mostre prorogate per l’emergenza coronavirus o inaugurate proprio in quest ...

Una bella apertura per Penisola di Luce, il festival dedicato alla fotografia che si tiene a Sestri Levante da 14 anni: venerdì si è tenuta l’inaugurazione con la presentazione del programma e delle m ...Musei e gallerie hanno ripreso in buona parte la loro attività in molte città italiane. È quindi un buon momento per visitare mostre prorogate per l’emergenza coronavirus o inaugurate proprio in quest ...