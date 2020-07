Nicole Thea, 24enne influencer, è morta assieme al figlio che aveva in grembo (Di martedì 14 luglio 2020) E’ deceduta ad appena 24 anni Nicole Thea, la famosa influencer era incinta, anche il suo bambino è morto, i follower sono sotto choc La notizia della morte dell’influencer Nicole Thea ha destato un vero e proprio choc nel mondo dei social. La giovane aveva appena 24 anni ed era un’influencer britannica che raccontava via web la sua gravidanza. Proprio questa esperienza l’aveva resa famosa ed era molto seguita su YouTube per i suoi video. E’ morto anche il figlio che aveva in grembo, che avrebbe dovuto chiamare Reign, come aveva già detto più volte. La notizia della sua morte è stata data dalla madre che ha ... Leggi su kontrokultura

