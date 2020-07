Niall Horan ha una nuova fidanzata? (Di martedì 14 luglio 2020) Fermi tutti: Niall Horan non è più single. Chi ha rubato il cuore dell’ex One Direction? A quanto pare, una ragazza che si chiama Amelia Woolley, ha 23 anni e fa la designer shoe buyer a Birmingham. Come lo sappiamo? Dai social, naturalmente. Eccoli qui in tutto il loro splendore mentre brindano a questa nuova romance. Leggi su vanityfair

Harryshug55 : RT @Syndrome_Harry: Buongiorno con Niall Horan che ogni volta ci blessava con i selfie degli One Direction. Chissà se ha un album con scri… - Essex2llhnz : RT @erodahazz: Ma voi ci credete che viviamo nella stessa era di Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne e Niall Horan? - anna_sx64 : RT @erodahazz: Ma voi ci credete che viviamo nella stessa era di Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne e Niall Horan? - IsideFederica : RT @Syndrome_Harry: Buongiorno con Niall Horan che ogni volta ci blessava con i selfie degli One Direction. Chissà se ha un album con scri… - 1dhllzn : RT @Syndrome_Harry: Buongiorno con Niall Horan che ogni volta ci blessava con i selfie degli One Direction. Chissà se ha un album con scri… -

Ultime Notizie dalla rete : Niall Horan Niall Horan ha una nuova fidanzata? Vanity Fair.it Sfumano le speranze di reunion degli One Direction, anche Louis Tomlinson lascia Simon Cowell

Louis Tomlinson era l’unico del gruppo a essere ancora legato alla sua vecchia etichetta, quella con la quale aveva esordito discograficamente con il gruppo composto da Liam Payne, Zayn Malik, Harry ...

Louis Tomlinson lascia l'etichetta discografica di Simon Cowell

Louis Tomlinson ha lasciato l’etichetta discografica di Simon Cowell, Syco. Il cantante 28enne ha scelto Twitter per rivelare la notizia. Louis è la quinta (e ultima) ex star degli One Direction a las ...

Louis Tomlinson era l’unico del gruppo a essere ancora legato alla sua vecchia etichetta, quella con la quale aveva esordito discograficamente con il gruppo composto da Liam Payne, Zayn Malik, Harry ...Louis Tomlinson ha lasciato l’etichetta discografica di Simon Cowell, Syco. Il cantante 28enne ha scelto Twitter per rivelare la notizia. Louis è la quinta (e ultima) ex star degli One Direction a las ...