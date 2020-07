News PS5, svelato il peso della nuova console di SONY (Di martedì 14 luglio 2020) News sul peso della PS5, tutta l’attenzione puntata sulla console Non si parla d’altro nei discorsi tra fan ed esperti del gaming. Tutti gli occhi sono puntati sulla PS5, la nuova console di SONY che pare rivoluzionerà l’esperienza di gioco degli utenti. Dopo che il CEO di SONY Jim Ryan ha dichiarato nei mesi scorsi che la PS5 sarà un “salto di qualità sulla generazione attuale e i giochi saranno trasformativi nel loro aspetto, nel suono e nel tatto”, e dopo che la SONY ha fatto sapere che “il coronavirus non ha ancora ritardato il lancio di PlayStation 5, per il momento“, l’attesa è salita alle stelle. Tante le voci di corridoio relative alla data di rilascio e ... Leggi su zon

tuttoteKit : #PS5: svelato il peso della nuova console? #Amazon #NintendoSwitch #PS3 #PS4 #Sony #XboxOne #tuttotek - zazoomnews : Death Stranding su PS5? Una versione next-gen non è del tutto esclusa - #Death #Stranding #versione #next-gen - tuttoteKit : #Deathloop si mostra con una nuova concept art #ArkaneStudios #PC #PS5 #tuttotek - zazoomnews : Death Stranding: una versione PS5 non è da escludere - #Death #Stranding: #versione #escludere - tuttoteKit : Death Stranding: una versione #PS5 non è da escludere #DeathStranding #KojimaProductions #PC #PS4 #tuttotek -