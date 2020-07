Nella Florida del 'trumpiano' DeSantis nuovo 'record' di morti per Coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) Mentre da noi l'estremista di destra e xenofobo Salvini se la prende con il governo dicendo che la gente è stanca del distanziamento sociale, negli Stati Uniti i governatori repubblicani filo-Trump ... Leggi su globalist

campoaperto4 : Reaction alle stranezze dei giocatori NBA nella 'bolla'... ?? - CarmineDiNardo3 : Domenica nella Florida del governatore repubblicano Ron DeSantis,un trumpiano di ferro,i contagi sono stati 15299!I… - LizzoriFabrizio : RT @IsabPiemontese: @LizzoriFabrizio @myrtamerlino Chico Forti è un imprenditore (dimenticato da 25 anni nella galera peggiore in Florida)… - IsabPiemontese : RT @IsabPiemontese: @LizzoriFabrizio @myrtamerlino Chico Forti è un imprenditore (dimenticato da 25 anni nella galera peggiore in Florida)… - IsabPiemontese : @LizzoriFabrizio @myrtamerlino Chico Forti è un imprenditore (dimenticato da 25 anni nella galera peggiore in Flori… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Florida Nella Florida del 'trumpiano' DeSantis nuovo 'record' di morti per Coronavirus Globalist.it Nella Florida del 'trumpiano' DeSantis nuovo 'record' di morti per Coronavirus

Mentre da noi l’estremista di destra e xenofobo Salvini se la prende con il governo dicendo che la gente è stanca del distanziamento sociale, negli Stati Uniti i governatori repubblicani filo-Trump st ...

Covid, record di morti in Florida: 132 in 24 ore

Lo stato della Florida ha registrato 132 morti da coronavirus nella giornata di ieri, superando il proprio record giornaliero di 120 decessi raggiunto la settimana scorsa. Lo ha riferito il dipartimen ...

Mentre da noi l’estremista di destra e xenofobo Salvini se la prende con il governo dicendo che la gente è stanca del distanziamento sociale, negli Stati Uniti i governatori repubblicani filo-Trump st ...Lo stato della Florida ha registrato 132 morti da coronavirus nella giornata di ieri, superando il proprio record giornaliero di 120 decessi raggiunto la settimana scorsa. Lo ha riferito il dipartimen ...