Nel 2100 Italia e Polonia avranno il più alto rapporto di over 65 rispetto alla popolazione lavorativa in Europa (Di martedì 14 luglio 2020) In base alle ultime stime dell’Eurostat, nei prossimi decenni la popolazione dell’Unione europea continuerà a invecchiare. In particolare aumenterà l’indice di dipendenza della vecchiaia, ovvero il rapporto tra il numero di persone anziane (dai 65 anni in su) rispetto al numero di persone in età lavorativa (15-64 anni). Il rapporto di dipendenza dell’Ue per la vecchiaia dovrebbe essere del 57% nel 2100, quasi il doppio di quello del 2019 (31%). Ciò significa che ci saranno meno di due persone in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni. Entro il 2100, in tutti gli Stati membri dell’UE, si prevede che la Polonia avrà il ... Leggi su linkiesta

