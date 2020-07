'Ndrangheta, 8 arresti a Milano: alla cosca 45mila euro di fondi per emergenza Covid (Di martedì 14 luglio 2020) Otto persone sono state arrestate in un blitz contro la 'Ndrangheta della guardia di Finanza di Milano. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata... Leggi su ilmessaggero

