Nba, due positivi ad Orlando: hanno lasciato Disney World (Di martedì 14 luglio 2020) Si registrano i primi due casi positivi tra i giocatori Nba ad Orlando, dove dovrebbe concludersi la stagione di basket. Entrambi i giocatori hanno lasciato Disney World. Ancora assenti Westbrook, Harden e Jokic Tutti o quasi i giocatori dell’Nba sono arrivati a Disney World ad Orlando, dove tra il 30 luglio e il 12 settembre dovrebbe concludersi il campionato. Alcuni giocatori, come Russell Westbrook, non hanno ancora raggiunto la Florida per motivi sanitari. Il giocatore dei Rockets nei giorni scorsi ha annunciato la sua positività al Covid, e non è ancora guarito. Intanto si sono registrati già due casi positivi, risultato dei primi tamponi effettuati dalla ... Leggi su zon

zazoomblog : Caos Nba altri due positivi al Coronavirus. E alcuni violano il protocollo... - #altri #positivi #Coronavirus.… - SportRepubblica : Basket, Nba: due positivi dopo primi test - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Nba: altri due positivi, il basket Usa nella bolla Orlando - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Nba: altri due positivi, il basket Usa nella bolla Orlando - apetrazzuolo : Basket, Nba: altri due positivi, il basket Usa nella bolla Orlando -