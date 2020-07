NBA, due giocatori presenti ad Orlando positivi al Covid-19 (Di martedì 14 luglio 2020) L’NBA si prepara alla ripresa del campionato continuando con i test per individuare eventuali positività al Covid19 tra giocatori e membri dello staff che giungono nella “bolla” di Disney World. Intanto, tra i 322 arrivati ad Orlando in questi primi giorni, sono due i giocatori risultati positivi ai test. Alle partenze scaglionate delle 22 franchigie e la quarantena obbligatoria di 36-48 ore (in base all’attesa per il doppio esito negativo ai primi tamponi), i due sono stati costretti a lasciare Orlando e mettersi in isolamento sotto supervisione medica. Per rientrare nella bolla dovranno aspettare l’esito del doppio tampone negativo e sottoporsi poi a diversi test medici, incluso quello cardiaco, per poi ripartire con la ... Leggi su sportface

