Naya Rivera, ritrovato il corpo nel lago Piru: le immagini del recupero dall’alto (Di martedì 14 luglio 2020) È stato ritrovato nel lago Piru, in California, il corpo dell’attrice di “Glee”, Naya Rivera. Era scomparsa lo scorso 8 luglio e secondo lo sceriffo della contea, l’attrice sarebbe affogata dopo aver salvato il figlio di 4 anni. Il bambino, ritrovato solo a bordo dell’imbarcazione, ha ricordato di aver visto la madre tuffarsi e di non averla rivista risalire in superficie. Le immagini del recupero del cadavere. L'articolo Naya Rivera, ritrovato il corpo nel lago Piru: le immagini del recupero dall’alto proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Sono tante le star che stanno mandando messaggi di tributo per Naya Rivera, la cui morte è stata purtroppo confermata dopo cinque giorni di ricerche. L'attrice di Glee aveva 33 anni ed era stata data ...

