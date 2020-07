Naya Rivera, recuperato il corpo senza vita: “È morta per salvare il figlio di 4 anni, ha dato tutte le sue forze per riportalo sulla barca” (Di martedì 14 luglio 2020) Non c’è più speranza per Naya Rivera. Il corpo senza vita recuperato lunedì dalle acque del lago Piru in California è quello della 33enne attrice di “Glee” scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio Josey di quattro anni. Lo hanno confermato le autorità della Ventura County spiegando che il cadavere di Naya è stato trovato lunedì mattina: galleggiava sulle acque. Gli inquirenti avevano rivelato di avere avuto un indizio che avrebbe aiutato nelle ricerche: una foto del piccolo Josey, il figlio di 4 anni dell’attrice, scattata durante la gita in barca e mandata ai familiari lasciava intravedere sullo ... Leggi su ilfattoquotidiano

