'Naya Rivera è morta per salvare il figlio'. Trovato il corpo senza vita dell'attrice (Di martedì 14 luglio 2020) make the most of today and every day you are given. tomorrow is not promised pic.twitter.com/O4t7wdqA4k - Naya Rivera, @NayaRivera, July 2, 2020 Il 3 luglio, 6 giorni prima della sua scomparsa, l'... Leggi su repubblica

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - xfoolforzaddy : RT @laelis_b: Ve lo dico con il cuore in mano: continuare a ipotizzare quello che avrebbe detto o avrebbe fatto Naya Rivera negli ultimi is… - AsiaNifantova : RT @Daninseries: Parte del cast di Glee sulla riva del lago Piru dove Naya Rivera è scomparsa. Tutto questo nell'anniversario della morte d… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Naya Rivera, parla lo sceriffo: “Prima di morire ha salvato il figlio” – VIDEO

Naya Rivera prima di morire sembra aver messo in salvo il figlio di quattro anni, ecco cosa ha detto lo sceriffo Si continua a parlare della tragica morte di Naya Rivera, famosa attrice di Glee. Dopo ...

Naya Rivera, rinvenuto il corpo dell’attrice dopo la scomparsa nel lago Piru

A quasi una settimana dalla scomparsa dell’attrice Naya Rivera nelle acque del lago Piru, il suo corpo è stato ritrovato lunedì 13 luglio. “Siamo sicuri che il corpo che abbiamo trovato sia della Rive ...

Naya Rivera prima di morire sembra aver messo in salvo il figlio di quattro anni, ecco cosa ha detto lo sceriffo Si continua a parlare della tragica morte di Naya Rivera, famosa attrice di Glee. Dopo ...A quasi una settimana dalla scomparsa dell’attrice Naya Rivera nelle acque del lago Piru, il suo corpo è stato ritrovato lunedì 13 luglio. “Siamo sicuri che il corpo che abbiamo trovato sia della Rive ...