«Naya Rivera morta per salvare il figlio di 4 anni. Poi ha finito le forze»: il corpo dell’attrice di Glee ripescato dal lago (Di martedì 14 luglio 2020) Ha dato fondo a tutte le sue forze per salvare il figlioletto di 4 anni, ma non ha avuto più la forza di salvare sé stessa. Così è morta l’attrice 33enne Naya Rivera, il cui corpo è stato recuperato nelle acque del lago Piru, in California. Lo riferisce il sito della Bbc, spiegando che nella conferenza stampa di stanotte Bill Ayub, lo sceriffo della contea di Ventura, dove si trova il lago, aveva spiegato che la polizia era abbastanza certa che il corpo ritrovato fosse quello dell’attrice star della serie tv ‘Glee’, scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlioletto ... Leggi su attualitavip.myblog

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - griecolucaa : RT @youdonotlivefor: 'Non importa l'anno, le circostanze o le lotte quotidiane, essere vivi è una benedizione. Sfrutta al massimo oggi e tu… - iamdissonance_ : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Naya Rivera, l'ultima intervista prima della morte nel lago, i sogni stroncati della star di Glee al festival di Giffoni

Naya Rivera, 33 anni, è annegata nel Lago Piru, in California, dopo aver portato in salvo sulla barca il figlio Josey, di 4 anni, senza riuscire a risalire. Scomparsa dall’8 luglio, l’attrice è stata ...

Naya Rivera, l'attrice di Glee morta per salvare il figlio di 4 anni: ritrovato il corpo nel lago

Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il ...

Naya Rivera, 33 anni, è annegata nel Lago Piru, in California, dopo aver portato in salvo sulla barca il figlio Josey, di 4 anni, senza riuscire a risalire. Scomparsa dall’8 luglio, l’attrice è stata ...Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il ...