"Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni. Ha usato tutte le sue forze" (Di martedì 14 luglio 2020) L’attrice americana Naya Rivera è morta per salvare suo figlio di quattro anni. Lo ha dichiarato lo sceriffo della contea di Ventura, in California, Bill Ayub, dopo che è stato ripescato dal lago il corpo della giovane ex protagonista di Glee. “Ha usato tutte le sue forze per riportare il figlio sulla barca, ma non aveva più per mettersi lei in salvo”, ha spiegato Ayub citato dalla Cnn.Il cadavere di Rivera, 33 anni, è stato recuperato ieri mattina nel Lago Piru, ha confermato lo sceriffo anche se per avere certezza dell’identità servirà l’autopsia.Il piccolo aveva ... Leggi su huffingtonpost

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - therealrachely2 : @DomenicoChiaro2 @sailoratena - lattedimandvrla : non ci sono parole per tutto questo, Naya Rivera grande donnael e grande madre che con le sue ultime forze mette in… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica “Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni”: parla lo sceriffo che ha indagato sulla scomparsa

Così è morta l'attrice 33enne Naya Rivera, il cui corpo è stato recuperato nelle acque del lago Piru, in California. Lo riferisce il sito della Bbc, spiegando che nella conferenza stampa di stanotte ...

Naya Rivera. Trovato il corpo dell’attrice 33enne star di “Glee”: è annegata nel lago

Il corpo dell’attrice di Glee Naya Rivera è stato recuperato senza vita nel lago Piru. Rivera era scomparsa la settimana scorsa. Lo rende noto la polizia della Contea Ventura. Lo sceriffo ha ...

Così è morta l'attrice 33enne Naya Rivera, il cui corpo è stato recuperato nelle acque del lago Piru, in California. Lo riferisce il sito della Bbc, spiegando che nella conferenza stampa di stanotte ...Il corpo dell’attrice di Glee Naya Rivera è stato recuperato senza vita nel lago Piru. Rivera era scomparsa la settimana scorsa. Lo rende noto la polizia della Contea Ventura. Lo sceriffo ha ...