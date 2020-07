Naya Rivera, l’ultima intervista prima della scomparsa: “Inseguite i sogni” (Di martedì 14 luglio 2020) Nell’ultima intervista concessa prima di morire tragicamente in un lago, Naya Rivera aveva fatto un piccolo bilancio della sua vita. Ecco le parole della star di Glee. La morte di Naya Rivera è ormai stata purtroppo confermata. L’attrice 33enne è annegata nel Lago Piru, in California, dopo aver portato in salvo sulla barca il figlio … L'articolo Naya Rivera, l’ultima intervista prima della scomparsa: “Inseguite i sogni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - svnflowerst : RT @laelis_b: Ve lo dico con il cuore in mano: continuare a ipotizzare quello che avrebbe detto o avrebbe fatto Naya Rivera negli ultimi is… - mariama_issah : RT @misslefroy: naya rivera e cory monteith vi porteremo per sempre nei nostri cuori -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni

Roma, 14 luglio 2020 - L'attrice Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni. L'ex star di 'Glee', il cui corpo è stato riprescato ieri nel lago Piru, "ha usato tutte le sue forze per riportar ...

Naya Rivera, l’ultima intervista prima della scomparsa: “Inseguite i sogni”

Nell’ultima intervista concessa prima di morire tragicamente in un lago, Naya Rivera aveva fatto un piccolo bilancio della sua vita. Ecco le parole della star di Glee. La morte di Naya Rivera è ormai ...

