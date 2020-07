Naya Rivera, il corpo senza vita dell’attrice di Glee ritrovato dalle autorità (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Il corpo senza vita dell’attrice di Glee Naya Rivera è stato ritrovato nel lago Piru, in California. Lo hanno comunicato le autorità della contea di Ventura, che da circa una settimana si occupano delle operazioni di ricerca. Naya Rivera, il corpo senza vita ritrovato dalle autorità La ex star di Glee era sparita l’8 luglio... L'articolo Naya Rivera, il corpo senza vita dell’attrice di Glee ritrovato dalle autorità (VIDEO) proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - danyvale8827 : RT @sandrinaadmni: Sono scioccata dalla morte di Naya Rivera. Non oso immaginare i suoi ultimi attimi di vita, la disperazione nel salvare… - flawlssluke : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… -