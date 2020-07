Naya Rivera ha salvato il figlio prima di morire, il bambino racconta quello che è successo (Di martedì 14 luglio 2020) Naya Rivera è morta salvando suo figlio e a dirlo non sono i fan su Twitter, ma proprio il piccolo Josey. Il bambino di soli 4 anni ha parlato con la Polizia ed ha raccontato quello che è successo mercoledì pomeriggio sul lago Piru. Sembra che mentre lui e la madre stessero nuotando, la barca si fosse allontanata troppo a causa della forte corrente, Naya ha quindi cercato con tutta la sua forza di riportare figlio a bordo, ma non è riuscita a mettersi in salvo e risalire. Josey infatti ha detto di aver visto la madre scomparire sott’acqua. “Ci sono molte correnti, soprattutto nel pomeriggio e stano al racconto del figlio era circa mezzogiorno quando sono andati a nuotare. Sempre ... Leggi su bitchyf

