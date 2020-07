Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni (Di martedì 14 luglio 2020) Il corpo recuperato dalle acque del lago Piru in California è quello di Naya Rivera, la 33enne attrice di “Glee” scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio Josey di quattro anni. Lo hanno confermato le autorità della contea Ventura. «L’attrice americana è morta per salvare suo figlio di quattro anni», ha aggiunto lo sceriffo della contea, Bill Ayub. «Ha usato tutte le sue forze per riportare il figlio sulla barca, ma non ne aveva più per mettersi lei in salvo», ha spiegato Ayub, citato dalla Cnn. Per la definitiva certezza dell’identità il cadavere di Rivera sarà sottoposto ad autopsia. Il ... Leggi su linkiesta

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - baduniverse1 : L'attrice americana Naya Rivera, star di una delle serie tv più amate di sempre, Glee, è morta all'età di 33 anni,… - moonchi53832056 : RT @Y00NGIJK: Veramente non ci voglio credere. Penso a Naya e ho i brividi. Naya Rivera era una mamma, un'amica, una figlia, una donna che… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni

Roma, 14 luglio 2020 - L'attrice Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni. L'ex star di 'Glee', il cui corpo è stato riprescato ieri nel lago Piru, "ha usato tutte le sue forze per riportar ...

Naya Rivera, l'autopsia conferma la causa della morte: non è stato un suicidio

Poche ore fa ci è giunta la notizia del ritrovamento del corpo di Naya Rivera, attrice di Glee scomparsa lo scorso mercoledì, ha confermato la tesi degli investigatori: non si è trattato di suicidio.

Roma, 14 luglio 2020 - L'attrice Naya Rivera è morta per salvare il figlio di 4 anni. L'ex star di 'Glee', il cui corpo è stato riprescato ieri nel lago Piru, "ha usato tutte le sue forze per riportar ...Poche ore fa ci è giunta la notizia del ritrovamento del corpo di Naya Rivera, attrice di Glee scomparsa lo scorso mercoledì, ha confermato la tesi degli investigatori: non si è trattato di suicidio.