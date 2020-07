Naya Rivera è morta: la polizia ha trovato il corpo nel Lago Piru: “Ha salvato il figlio” (Di martedì 14 luglio 2020) Naya Rivera è morta: la polizia ha trovato il corpo nel Lago Piru: “Ha salvato il figlio” Dopo cinque giorni di estenuanti ricerche, il corpo di Naya Rivera è stato ritrovato nel Lago Piru. L’attrice di Glee si era recato nel Lago della California insieme al figlio Josey, di quattro anni, per fare un bagno. L’8 luglio, Naya si sarebbe tuffata in acqua insieme al bambino ma, tornando alla barca, si è resa conto che la corrente aveva allontanato l’imbarcazione e, forte di un istinto materno, ha aiutato il bambino a salire sulla barca, poi le energie ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell'attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera

2Lea Michele rompe il silenzio e lo fa ricordando l’anniversario della morte di Corey Monteith e per dire addio a Naya Rivera Lea Michele è tornata a postare sui social dopo giorni di silenzio. Nelle ...Poco tempo è scomparsa l’attrice Naya Rivera, famosa anche per il ruolo di “Santana” nella serie tv Glee, una delle più premiate che andò in onda 2009 al 2015; ideata da Ryan Murphy (ideatore di prodo ...