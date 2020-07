Napoli, risentimento muscolare per un azzurro: i convocati per Bologna (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani per la 33esima giornata di Serie A al Dall’Ara (ore 19.30). La squadra ha svolto la sessione sul campo 3. Prima fase dedicata a torello e circuito di riscaldamento. Successivamente seduta tattica a campo grande. Lavoro in palestra per Llorente. Younes non partirà per Bologna per un risentimento muscolare. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. L'articolo Napoli, risentimento muscolare ... Leggi su anteprima24

