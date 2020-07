Napoli-Osimhen, il ‘sì’ oggi in Sardegna: colpo da 81 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà definito oggi in Sardegna, a largo di Porto Cervo, il passaggio di Victor Osimhen al Napoli. A riferirlo è L’Equipe, principale quotidiano sportivo francese, secondo il quale tra la società di Aurelio De Laurentiis e il Lille è stato raggiunto un accordo sulla base di 81 milioni di euro, quasi doppiando i 42 spesi lo scorso anno per Lozano. Una cifra pazzesca che farebbe diventare il 21enne attaccante nigeriano, esploso la scorsa stagione in Francia con 18 reti in 38 partite, l’acquisto più costoso della storia del club partenopeo. Secondo L’Equipe, il colpo record sarà definito oggi in Sardegna, a largo di Porto Cervo, ... Leggi su anteprima24

