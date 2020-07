Napoli Femminile, ufficializzato un altro terzino: Livia Capparelli (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arriva un altro terzino in casa Napoli Femminile. Dopo la firma dell’inglese Isabel Dalton, c’è anche quella di Livia Michelle Capparelli. Classe 1997, l’ex Ravenna Women potrebbe diventare un jolly importante per mister Marino considerando che può giocare sia a destra che a sinistra. Di seguito l’annuncio ufficiale del club. “Livia Capparelli, metà romana e metà californiana, sarà una delle laterali difensive del Napoli Femminile. Ventitré anni compiuti da poco, ha sempre militato nelle fila della Roma Calcio Femminile prima di approdare a Ravenna nella passata ... Leggi su anteprima24

