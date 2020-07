Napoli Femminile, ufficiale: l’attacco si rinforza con Isotta Nocchi (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua imperterrita la campagna acquisti del Napoli Femminile, con un altro annuncio ufficiale arrivato in mattinata. Isotta Nocchi, calciatrice di proprietà della Fiorentina, va ad aggiungersi alla schiera di attaccanti a disposizione di mister Marino. La 23enne arriva in prestito. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club partenopeo tramite i propri canali. “Isotta Nocchi sarà tra le attaccanti del Napoli Femminile nella prossima stagione. Per la prima volta il bomber tascabile che proviene dalla Florentia lascerà la Toscana per una avventura fuori regione. La Nocchi, 23 anni, è infatti nata a ... Leggi su anteprima24

