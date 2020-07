Napoli, Covid nel campo rom di Scampia: positiva 17enne incinta al settimo mese, tamponi a tappeto (Di martedì 14 luglio 2020) tamponi nel campo rom di Scampia, dove una 17enne, al settimo mese di gravidanza, è risultata positiva al Covid-19. È questione di ore e le indagini seguite alle ricerche... Leggi su ilmattino

susannadavinci : RT @MinutemanItaly: Incontrato vecchio amico, impiegato del Comune di Napoli (tuttora con uffici chiusi e dipendenti in smart working). È p… - Giovannadarco28 : Lo sceriffo mangia in un ristorante e una cameriera risulta positiva al tampone. Si metterà in isolamento per 15 gi… - suniait : #Napoli. Rigenerare per ripartire, dopo il Covid-19 la #rigenerazione edile unico vero anticorpo alla crisi economi… - patrizia_avolio : RT @mattinodinapoli: Covid, la #campania è di nuovo virus free: nessun caso positivo su 1.098 tamponi - GiordanaMoltedo : Napoli Dopo Covid – Prove di ripartenza -