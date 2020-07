Napoli, 80 milioni per Osimhen. Cifra folle in un mercato sempre più esagerato: tutti i retroscena della trattativa (Di martedì 14 luglio 2020) 81 milioni per 38 gol in carriera, potremmo sintetizzare così l’affare Osimhen. Ma le cose sono molto più complesse di così. Il Napoli ha scelto l’attaccante nigeriano del Lille come primo acquisto da regalare a Gattuso. Anzi si dice che sia proprio l’allenatore ad aver fatto il nome del 21enne e ‘L’Equipe’ rilancia una notizia ancor più clamorosa: Gattuso è pronto a ridursi lo stipendio pur di avere Osimhen nel suo parco attaccanti. E chi è costui? Messi, Cristiano Ronaldo? No, niente affatto. E’ un ragazzo nigeriano che ha segnato in carriera un ventesimo dei gol dei due sopra citati (e siamo stati generosi!). Sbarcato in Europa dopo un Mondiale Under-17 nel quale si è messo in mostra con 10 gol, Osimhen ... Leggi su calcioweb.eu

