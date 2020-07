Mustier centra il target esodi Come dimagrirà UniCredit in Italia (Di martedì 14 luglio 2020) A soli sette mesi dal varo del nuovo piano industriale quadriennale “Team23”, Jean Pierre Mustier raccoglie il 98% delle adesioni per l'uscita dal perimetro della banca dei 5.200 esuberi fissati nel nuovo accordo di aprile con i sindacati dei bancari che ha abbassato le eccedenze complessive in Italia da 6.000 a 5.200 unità. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

